iPhone 14 Pro su Amazon con più di 100 euro di sconto, BOMBA Apple

Il dispositivo principale di Apple, ovvero l’iPhone 14 Pro, in questo momento è in sconto su Amazon. La versione che potrete acquistare sarà quella nella colorazione nero siderale e da 128 giga di memoria interna.

iPhone 14 Pro da 128 giga nella versione nero siderale disponibile su Amazon con l’8% di sconto

Questa volta l’occasione è davvero chiotta, visto che uno degli smartphone più desiderati dal pubblico risulta in sconto su Amazon. Il prezzo è particolarmente invitante visto che si trova ben 110 € sotto il listino ufficiale di Apple. Il nuovo iPhone 14 Pro arriva questa volta a sbalordire tutti, fornendo quindi un assaggio della grande tecnologia sviluppata proprio dal punto di vista smartphone. Ricordiamo infatti che si tratta di un dispositivo mobile che in questo caso offre 128 giga di memoria interna ma soprattutto 48 megapixel di fotocamera nel suo sistema formato da tre obiettivi. Lo schermo è da 6,1″ e di tipo Super Retina XDR, mentre il design risulta unico nel suo genere come solo Apple sa fare.

Il prezzo questa volta invece di essere pari a 1339,99 €, risulta di 1229,99 € grazie allo sconto di Amazon dell’8%. Chiaramente gli utenti avranno tutte le loro garanzie, come quella di due anni sul prodotto. Inoltre, nel momento in cui dovesse sorgere qualche problema, avrete i soliti 30 giorni di reso da parte di Amazon per restituire lo smartphone. Per acquistarlo vi serve solo aggiungerlo al carrello.