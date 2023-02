Iliad, offerta CLAMOROSA per tutti con 150GB in 5G a prezzo bomba

Iliad non si fa da parte neanche questa volta, quando gli altri gestori hanno lanciato offerte che definire “convenienti” sarebbe dir poco. È infatti tornata di moda una delle promozioni migliori di sempre, quella più piena di contenuti.

Iliad distrugge ogni forma di concorrenza proponendo ancora una vecchia conoscenza del pubblico: ecco la promozione Giga 150 con il 5G gratis

Non è un mistero che la migliore offerta di Iliad per quanto riguarda il mondo mobile sia quella che è stata rilanciata ormai più di un mese fa. Stiamo parlando della promozione che prende il nome di Giga 150, la quale al suo interno vanta contenuti di altissimo livello. I punti di forza però di questa promo non sono solo i contenuti, ma c’è anche il prezzo a giocare la sua parte. Si tratta infatti di un costo mensile pari a 9,99 € per sempre per tutti coloro che la sottoscrivono, davvero qualcosa di incontestabile.

Col passare del tempo è stato chiaro come nessun provider sia riuscito a dare la stessa impronta di Iliad, proponendo convenienza, quantità e qualità allo stesso tempo. In realtà tutte queste caratteristiche sono state rispettate dall’intero mondo della telefonia mobile, ma non al punto in cui ci è riuscito il famoso provider proveniente dalla Francia.

La promozione di oggi, quella di cui si parlava qualche riga fa, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutte le numerazioni. Non finisce però qui, visto che l’aspetto più importante sta nella connessione ad Internet che corrisponde a 150 giga in 5G.