Chi acquista un dispositivo Google spesso lo fa anche per poter beneficiare di un costante supporto software, con aggiornamenti rilasciati con una certa continuità e Google Pixel Watch non fa di certo eccezione.

Infatti, il colosso ha rilasciato, addirittura in anticipo rispetto ad altri dispositivi, le patch di sicurezza del mese di marzo 2023 per i Pixel Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Watch riceve le patch di marzo 2023

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito di Verizon, il nuovo update dovrebbe portare il software di Google Pixel Watch alla versione RWDA.230114.008 e contenere le patch di sicurezza Android di marzo 2023. Per quanto riguarda le novità introdotte, il sito di Verizon si limita a indicare le patch di sicurezza in modo generico ma è probabile che con tale aggiornamento venga anche risolto qualche bug riscontrato dagli utenti mentre è più difficile che vengano introdotte nuove funzionalità.

Ad ogni modo, è curioso il fatto che il via al rilascio dell’aggiornamento di marzo sia stato dato diversi giorni prima dell’inizio del mese di riferimento e ci conferma che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non conosce riposo. Al momento sul sito di supporto di Google non vi sono riferimenti a tale update ma è probabile che nel giro di pochi giorni anche qui compaia questo aggiornamento e ciò coinciderà con il via alle operazioni di rilascio a livello globale.

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, l’utente riceverà un’apposita notifica e potrà installarlo andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Sistema e quindi selezionando Aggiornamenti di sistema. Ricordiamo che per procedere all’aggiornamento è necessario accertarsi che lo smartwatch sia collegato al caricabatterie, abbia una durata della batteria superiore al 50% e sia connesso al Wi-Fi.