L’applicazione di Waze consente l’interazione tra gli utenti per aggiornare il flusso del traffico in tempo reale e monitorare questi eventi. Scopri come usarlo nei tuoi viaggi in auto, moto o camion e salvare i punti della tua patente.

L’app Waze può essere scaricata gratuitamente negli app store come Play Store (Android) e Apple Store (Iphone e Ipad).

Dopo aver scaricato l’app e aver effettuato l’accesso con il tuo indirizzo email, è il momento di configurare l’app.

Per scegliere quali avvisi visualizzare sulla mappa, vai su “Il mio Waze” > “Cliccare sull’icona a forma di ingranaggio” e andare su “Visualizzazione mappa”;

Per determinare che tipo di avviso dovrà apparire, bisognerà cliccare di nuovo sull’icona a forma di ingranaggio e andare su “Avvisi”.

Per configurare le autorizzazioni per le notifiche push, e-mail o SMS, fai clic su “Il mio Waze”, impostazioni e poi su “Notifiche”.

Queste modifiche consentiranno a Waze di mostrare i blocchi stradali nell’app e nella live map a seconda dell’evento segnalato.

Controlla la precisione di Waze per la scansione

Cerca “Stato GPS” nel tuo app store e calibra la bussola come indicato dall’app.

Se il risultato è maggiore di 0 o 35 metri, il tuo GPS funziona correttamente. Se il valore della multa è inferiore a 35 metri, il GPS del dispositivo è difettoso.

Lasciando aperta l’applicazione sul proprio dispositivo, condivisione live delle informazioni sul traffico. In questo modo, Waze può migliorare gli avvisi su blocchi stradali, incidenti e altro ancora.

Se vuoi segnalare un divieto di Waze, devi essere vicino alla strada e accedere all’editor di mappe di Waze. Quindi controlla “Strade e divieti” e aggiungi informazioni sulla barricata trovata.

Dopo aver ricevuto questo avviso, Waze cambierà automaticamente il tuo percorso. Dopo aver verificato le informazioni, avviserà gli altri utenti.