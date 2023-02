La fotografia è una delle funzioni più sviluppate sul realme 9. Se ti piace scattare foto con il tuo telefono (non solo selfie), allora questo potrebbe essere il dispositivo di cui hai bisogno. E’ ricco di innovazioni fotografiche di punta che scateneranno la tua creatività oltre i limiti.

Questo telefono vanta una fotocamera ProLight da 108 MP, f/1.8, 26 mm di larghezza alimentata da un sensore Samsung HM6 che consente di utilizzare fino a 9 immagini in pixel-binning in modo da poter catturare una migliore qualità dell’immagine anche in situazioni di scarsa illuminazione, ciò lo rende anche il compagno ideale per uscire la sera. Completano la configurazione un obiettivo da 8 MP, f/2.2, 120˚ Ultra-Wide e un obiettivo macro da 2 MP, f/2.4.

Oltre a queste impressionanti specifiche, c’è la modalità Street Photography 2.0 che offre una varietà di funzioni adatte a diverse esigenze di fotografia come il Peak & Zoom e il filtro Pop Street degli anni ’90.

Usa la modalità notturna

Il nome varia a seconda del produttore. Google lo chiama Night Sight, Samsung lo chiama Bright Night, HUAWEI lo chiama Night Mode e OnePlus lo chiama Nightscape.

Se il tuo telefono ha una di queste funzioni, puoi usarla per migliorare le foto scattate in condizioni di luce estremamente scarsa. Funziona come una foto HDR, ovvero scattando una serie di immagini con diversi livelli di esposizione. Quindi li unisce e estrae i dettagli da tutte le immagini per creare un’immagine finale migliorata.

HDR sta per “high dynamic range“. È una tecnica utilizzata dai fotografi per bilanciare i livelli di luce in una scena. Viene comunemente utilizzato in situazioni in cui vi sono differenze significative nell’esposizione all’interno di un singolo fotogramma. Probabilmente hai visto la modalità HDR sul tuo smartphone. Sarebbe meglio attivarlo per catturare più dettagli nelle ombre e nelle alte luci.

Bisognerebbe imparare anche a creare manualmente una foto HDR. Nonostante la modalità HDR automatica migliora gli scatti, la macchina non ha ancora battuto l’uomo quando si tratta di produrre una foto HDR di qualità in modalità manuale.