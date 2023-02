E’ nell’interesse di tutti i proprietari di veicoli elettrici sapere come funzionano le loro batterie e cosa è necessario fare per mantenere in salute la batteria della loro auto.

La batteria agli ioni di litio della tua auto non è funzionalmente diversa dalla batteria di qualsiasi numero di dispositivi che possiedi attualmente, che si tratti di un laptop, di uno smartphone o di un semplice paio di batterie AA ricaricabili.

Ogni cella della batteria agli ioni di litio è costruita allo stesso modo, con due sezioni separate tra le quali gli ioni di litio sono in grado di viaggiare. L’anodo della batteria è in una sezione, mentre il catodo è nell’altra. La potenza effettiva viene raccolta dagli ioni di litio, che si muovono attraverso il separatore a seconda dello stato della batteria.

Quando si scaricano, quegli ioni si spostano dall’anodo al catodo e viceversa quando la batteria si sta ricaricando. La distribuzione degli ioni è direttamente collegata al livello di carica. Una batteria completamente carica avrà tutti gli ioni su un lato della cella, mentre una batteria scarica li avrà sull’altro. Una carica del 50% significa che sono equamente divisi tra i due e così via.

Vale la pena notare che il movimento degli ioni di litio all’interno della batteria causa piccole quantità di stress. Per questo motivo le batterie agli ioni di litio finiscono per degradarsi nel corso di diversi anni. È uno dei motivi per cui la tecnologia delle batterie allo stato solido è così ricercata.

Cosa fare per mantenere la batteria al sicuro

Le auto elettriche in realtà includono due batterie. La batteria principale è una grande batteria agli ioni di litio che effettivamente fa funzionare l’auto, mentre la seconda batteria è responsabile dei sistemi elettrici a bassa tensione. Questa batteria alimenta cose come le serrature delle porte, il climatizzatore, il computer dell’auto e così via. In altre parole, tutti i sistemi che si friggerebbero se provassero a prelevare energia dalla tensione prodotta dalla batteria principale.

In un gran numero di auto elettriche, questa batteria è una batteria al piombo-acido standard da 12 V che troverai in qualsiasi altra auto. Altre case automobilistiche, tra cui Tesla, stanno passando ad alternative agli ioni di litio, sebbene lo scopo finale sia lo stesso.

In genere non è necessario preoccuparsi di questa batteria. Se le cose vanno male, come può succedere in qualsiasi auto a benzina, normalmente puoi risolvere il problema da solo.

Fortunatamente mantenere la batteria in salute è abbastanza semplice, richiede un po’ di vigilanza e solo un pizzico di sforzo.

Una delle cose che ogni proprietario di un veicolo elettrico dovrebbe ricordare è di mantenere il livello della batteria tra il 20% e l’80%.