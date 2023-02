Il Parlamento europeo ha votato per porre fine alla vendita di qualsiasi nuova auto a benzina o diesel entro il 2035 in uno storico Green Deal europeo, oltre a impegnarsi a ridurre le emissioni complessive delle auto di oltre la metà (55%) nei prossimi sette anni.

I deputati hanno accolto con favore la decisione di porre fine alle vendite di auto con motore a combustione interna, affermando che deve essere accompagnata da un livello senza precedenti di investimenti nel trasporto alternativo e pubblico.

Il voto sulle “Norme sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni” è passato oggi al Parlamento europeo con 340 voti a favore e 279 contrari.

“Oggi abbiamo delineato una nuova visione per le nostre città e aree rurali. Un’Europa costruita per le persone, non per il traffico“, ha dichiarato oggi l’eurodeputata Grace O’Sullivan in un dibattito al Parlamento europeo a Strasburgo.

L’eurodeputato O’Sullivan ha affermato che circa un quinto (18%) delle emissioni totali dell’Irlanda proviene dal trasporto su strada, “quindi questo è un settore cruciale da sostenere nella transizione verso un futuro più sostenibile“.

“È anche una delle poche aree in cui abbiamo già tutte le chiavi per risolvere il problema: forti investimenti nel trasporto pubblico, città pedonali e veicoli elettrici a prezzi accessibili. L’Irlanda rurale in particolare dovrebbe essere sostenuta in via prioritaria.

“L’attuale crisi del costo della vita ha visto le aziende di combustibili fossili realizzare i maggiori profitti della storia sulle spalle delle famiglie lavoratrici. Dobbiamo muoverci verso l’indipendenza energetica in Irlanda, compresa la riduzione della nostra dipendenza da petrolio, gas, benzina e diesel stranieri“, ha affermato l’eurodeputato O’Sullivan.

Questa legislazione segna un passo avanti in termini di ambizione climatica e include un bonus per i produttori di automobili che migliorano la produzione di veicoli elettrici. La misura ha subito forti pressioni da parte delle industrie automobilistiche e dei combustibili fossili.

Nuove restrizioni anche per i trasporti

Martedì l’Unione Europea proporrà anche limiti di CO2 più severi per i veicoli pesanti, richiedendo ai nuovi camion di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 per aiutare a mitigare il cambiamento climatico, hanno detto i funzionari.

L’obiettivo è portare il settore dei trasporti in linea con l’obiettivo dell’UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

Una bozza della proposta, vista da Reuters, non ha specificato l’obiettivo finale, ma ha affermato che l’UE mira a guidare gli investimenti a livello di settore in veicoli a emissioni zero e promuovere l’innovazione.

“Le iniziative a livello nazionale e locale non saranno sufficienti. La mancanza di un’azione coordinata dell’UE si tradurrebbe in un rischio di frammentazione del mercato“, ha affermato.

Un obiettivo del 90% sarebbe inferiore all’obiettivo di zero emissioni che Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Lussemburgo hanno chiesto il mese scorso. Alcuni altri paesi dell’UE hanno sostenuto che un obiettivo di emissioni zero per il 2040 è troppo presto per essere raggiunto dai produttori, hanno affermato i diplomatici.