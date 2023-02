Canone Rai, come averlo gratis in modo legale

Lo sapevate che esiste la possibilità di richiedere legalmente l’esenzione dal pagamento del Canone Rai? tale possibilità esiste da ormai diversi anni e comprende varie fasce di popolazione, che però devono assolutamente soddisfare determinati requisiti.

Il canone Rai, nel caso in cui non lo conosciate in modo approfondito, è una tassa nazionale, introdotta nel lontano 1938, che deve essere versata da ogni cittadino che si trova in possesso di un televisore. Originariamente era da pagare tramite bollettino postale, negli ultimi anni, per combattere l’evasione fiscale, è stata introdotta nelle bollette dell’energia elettrica, sottoforma di pagamento rateizzato in 10 rate da 9 euro, per un totale di 90 euro (almeno per il 2023).

Canone Rai, il risparmio è superiore per questi utenti

La cosa da sapere è che la condizione essenziale affinché il pagamento del canone Rai sia legittimo, è che il cittadino sia in possesso di un televisore, ciò sta a significare che se nella vostra abitazione non fosse effettivamente presente, avrete pieno diritto di richiedere la totale esenzione. Per farlo dovete presentare una autocertificazione direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, attenzione però a non dichiarare il falso, le multe se vi scoprono sono salatissime.

Gli altri utenti che invece rientrano nel diritto di richiedere l’esenzione sono i soliti over 75, i quali però devono avere un reddito annuo famigliare del valore inferiore agli 8000 euro, ciò significa che devono essere considerati anche gli eventuali altri membri presenti nello Stato di Famiglia.