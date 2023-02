Secondo le ultime indiscrezioni, la tanto attesa gamma di Apple iPhone 15 Pro, potrebbe sbarcare con una nuova colorazione esclusiva, si tratta di un colore rosso scuro.

Dopo aver visto i CAD degli iPhone 15 Pro, solo qualche ora fa 9to5Mac ha condiviso nuove informazioni su una delle colorazioni esclusive di questo modello: rosso scuro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 Pro potrebbe arrivare anche nella colorazione rosso scuro

Apple, come ben saprete, propone quasi ogni anno una nuova colorazione per gli iPhone Pro. L’iPhone 12 Pro era disponibile in blu pacifico, l’iPhone 13 Pro era disponibile in blu sierra e l’iPhone 14 Pro è disponibile nei colori speciali nero siderale e viola scuro. Per i prossimi iPhone Pro, Apple sta pianificando una nuova opzione di colore rosso scuro.

Per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard, la stessa fonte afferma che due delle opzioni di colore in fase di test sono l’azzurro e il rosa. La fonte ha avvertito, tuttavia, che queste informazioni riguardano delle preview e le cose potrebbero cambiare man mano che Apple si avvicina al rilascio degli iPhone 15.

Probabilmente iPhone 15 uscirà a settembre 2023, a meno che Apple non decida di chiamare gli iPhone di prossima generazione “14S” o qualcosa di simile. Un’evenienza simile è piuttosto improbabile, infatti abbiamo già sentito svariate indiscrezioni secondo cui il nome dei prossimi smartphone Apple sarà proprio iPhone 15.