WhatsApp, trapela una novità PAZZESCA dalla beta del nuovo aggiornamento

Come era già stato semplice notare dalle versioni beta degli ultimi aggiornamenti di WhatsApp, le novità sono state degne di nota. La celebre applicazione di messaggistica istantanea ha rilasciato diversi update importanti che hanno fatto dell’applicazione ancora di più quella preferita dagli utenti per quanto riguarda la messaggistica. Proprio durante gli ultimi tempi sarebbe stato rilasciato anche un ultimo aggiornamento in versione beta direttamente sul Play Store di Google, il quale porterà l’applicazione alla versione 2.23.5.3.

Secondo quanto riportato dai più attenti, al suo interno questa nuova beta dell’aggiornamento di WhatsApp nasconderebbe alcune novità in arrivo per quanto concerne proprio il famoso servizio di messaggistica. Ad occuparsi di quello che c’è dietro tutto questo, ci hanno pensato i colleghi di WABetaInfo, celebre testata che si occupa proprio di tutto ciò che riguarda WhatsApp. Secondo quanto riportato, differentemente dagli ultimi avvistamenti, la funzione di cui si sta parlando sarebbe ancora in fase embrionale e non nel pieno dello sviluppo. Potrebbe essere questa una vera espansione di quello che è stato già visto con le Community.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento sembra nascondere una novità, ecco di cosa si parla in particolare

Gli utenti di WhatsApp ben presto potranno ritrovarsi ad accogliere una novità molto interessante, la quale è stata scoperta nella beta del prossimo aggiornamento.

Potrebbe infatti arrivare a breve la possibilità di inviare ai nostri interlocutori delle vere newsletter, situazione totalmente nuova in un’applicazione di messaggistica. Al momento non si sa nulla di più, ma ben presto potrebbero arrivare novità importanti vista anche la grande intenzione da parte degli organi di stampa di saperne qualcosa.