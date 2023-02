Nuovo aggiornamento arriva su WhatsApp portando con sé una funzione molto richiesta ed apprezzata dal pubblico nostrano, finalmente viene introdotto il sistema che tanti agognavano da Telegram, Meta ha ascoltato le incessanti richieste dei consumatori italiani e mondiali.

Come sempre vi raccontiamo, il dualismo esistente tra WhatsApp e Telegram prosegue da ormai diversi anni, con quest’ultima sempre un passo avanti rispetto alla rivale, in termini di sicurezza e di funzioni. Proprio per questo motivo la maggior parte degli aggiornamenti che WhatsApp decide di rilasciare, sono funzioni già viste su Telegram, come nel caso dell’auto-invio di messaggi.

WhatsApp, l’aggiornamento più atteso è finalmente arrivato

Con la funzione di cui vi abbiamo appena parlato, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di auto-inviarsi messaggi testuali, fotografie, immagini, video, allegati o documenti, accessibili a tutti gli effetti solo al proprietario dell’account. Un sistema già visto su Telegram che incanta per la sua semplicità di utilizzo, e funzionalità, in quanto comunque permetterebbe di condividere dati tra più dispositivi, senza dover ricorrere ad un collegamento fisico o fare affidamento al cloud.

Immaginatevi ad esempio di avere una immagine sul PC desktop e di volerla mettere a disposizione del vostro smartphone, basterà inoltrarla a WhatsApp, per poi così poterla utilizzare sia dal dispositivo mobile collegato, che da tutti gli altri (previo backup delle chat). Una comodità unica già oggi disponibile su Android e iOS, nel caso in cui vi rendiate conto che la funzione non sia ancora attiva, controllate sullo store se dovete scaricare l’update.