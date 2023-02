Vodafone lancia 200GB con la Silver, ce n'è anche un'altra da 150GB in 5G

Basta prendere in esame Vodafone per capire che il mondo della telefonia mobile è cambiato e non di poco. Il celebre gestore anglosassone sta producendo delle offerte piene di contenuti e con prezzi molto bassi, le quali vengono riservate solo a coloro che vengono scelti per rientrare a far parte della famiglia colorata di rosso. Effettivamente avere dei prezzi bassi e tanti contenuti con la qualità di un gestore come Vodafone, può risultare solo un vantaggio, soprattutto per quanto concerne la velocità della connessione che viene definita la migliore in Europa secondo gli ultimi dati.

Vodafone lancia nuovi contenuti all’interno delle sue offerte dedicate ai rientranti: ecco le due Silver fino a 200GB in 5G

Col tempo tutti hanno imparato che nonostante ci siano delle realtà con prezzi molto più bassi, Vodafone risulta sempre la migliore in assoluto. Il discorso si allarga anche al lato europeo, dove tante altre aziende stanno cercando di raggiungere il colosso anglosassone che risulta attualmente troppo in alto. Lo dimostrano anche le due offerte che in questo momento sono disponibili solo per attirare di nuovo verso Vodafone coloro che un tempo ne facevano parte con un’offerta qualsiasi.

Ora come ora infatti non c’è nulla di meglio delle due promo Silver per rientrare a far parte del gestore, il quale offre il top. La prima delle due e infatti include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti ma soprattutto con 150 giga per navigare in Internet utilizzando il 5G.

La seconda offerta arriva ad offrire minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti ma soprattutto con 200 giga utili per navigare sul web servendosi del 5G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € per la prima offerta e 9,99 € per la seconda offerta.