Un Apple Watch ha contribuito a salvare la vita di una persona in America. Ha avvisato l’ammalato segnalando un battito accelerato dopo un pisolino che ha portato a una diagnosi di una grave emorragia interna.

Trovato su Reddit, il proprietario dell’account chiamato “digitalmofo“, ha condiviso l’incidente con il titolo “Bene, il mio Apple Watch 7 mi ha appena salvato la vita”.

Il Redditor ha detto che una settimana prima del post, “Avevo il mio iPhone/orologio al polso per lavoro, e quando sono andato a pranzo ero un po’ stanco, quindi mi sono sdraiato sul divano per un pisolino”.

Dopo il pisolino, il proprietario ha controllato le notifiche costatando di averne ricevute almeno 10 che affermavano che il polso stava accelerando.

Il racconto dell’utente

“Ho chiamato per il resto della giornata e ho provato a restare sdraiato, ma non si è fermato, quindi ho programmato un appuntamento con il mio dottore. Successivamente mi ha fatto controllare i tempi e le pulsazioni, mi ha fatto controllare l’ossigeno e poi è andato avanti e ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per me“, ha aggiunto il Redditor.

Il proprietario ha inoltre affermato che la causa era “una grave emorragia interna“.

“I servizi medici di emergenza (EMS) inizialmente hanno detto che si trattava di un attacco di cuore, ma si trattava di sanguinamento gastrointestinale. Hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione quando l’ho fatto, non ce l’avrei fatta“, ha detto l’utente.

Non è la prima volta che un Apple Watch salva la vita a qualcuno, e sicuramente in futuro questo strumento diventerà ancora più diffuso.