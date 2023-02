L’operatore Tim Italia sta avvisando alcuni clienti che, a partire dal mese di aprile 2023 alcune offerte subiranno degli aumenti fino a 2 euro in più al mese.

I clienti colpiti avranno però la possibilità di aggiungere 50 Giga da subito oppure di passare ad un’offerta alternativa per mantenere invariati costi e bundle attuali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: nuovi rimodulazioni dal 14 aprile 2023

La modifica unilaterale da parte dell’operatore è stata annunciata lo scorso 22 febbraio 2023 con una nuova informativa dedicata. L’informativa in questione è stata successivamente pubblicata sul sito ufficiale dell’operatore. Quest’ultimo ha anche iniziato ad inviare SMS informativi ai clienti coinvolti. Oltre all’aumento di 2 euro al mese e alla possibilità di attivare un’offerta alternativa di tipo prevention, per mantenere invariati costi e contenuti, l’operatore, come appena anticipato, permette anche di attivare 50 Giga aggiuntivi, utilizzabili sin da subito, prima dell’aumento del costo mensile.

Tutti i clienti Tim interessati dalla modifica contrattuale, possono arricchire la propria offerta, sin da subito e gratuitamente, con 50 Giga di Internet aggiuntivi ogni mese. Per ottenere subito i 50 Giga aggiuntivi sarà necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con testo “GIGA ON”. I 50 Giga aggiuntivi gratuiti saranno fruibili ogni mese, mantenendo attiva l’offerta principale.

In alternativa, fermo restando il diritto di recedere dal contratto senza costi né penali, i clienti TIM interessati dalla rimodulazione possono anche scegliere di attivare una delle offerte disponibili, tra cui in particolare un’offerta selezionata da TIM, che consente di mantenere invariati il costo mensile e i contenuti della propria attuale offerta.