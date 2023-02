Il social network cinese TikTok è stato bannato dalla Commissione Europea. Quest’ultima ha infatti comunicato di aver “deciso di sospendere l’uso dell’applicazione TikTok sui suoi dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati nel servizio della Commissione per i dispositivi mobili”.

In parole povere: chi lavora per la Commissione Europea non può avere l’applicazione di ByteDance installata sullo smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla questione.

TikTok bannata dalla Commissione Europea

La decisione della Commissione Europea è stata presa sulla base delle politiche interne sulla cybersicurezza “che disciplinano l’uso di dispositivi mobili per le comunicazioni legate al lavoro“. L’obiettivo è proteggere la Commissione da potenziali attacchi informatici, e per questo motivo “verranno costantemente riesaminati anche gli sviluppi relativi alla sicurezza di altre piattaforme social“.

Il ban in questione è dunque strettamente limitato all’uso dei dispositivi registrati presso il servizio, e nulla ha a che vedere con eventuali divieti di altro genere che riguardino la popolazione. L’attenzione verso le minacce informatiche è massima, specie ora che i rapporti con la Cina sono particolarmente tesi sotto il profilo politico-economico.

Altro discorso è la Russia con i continui attacchi compiuti da hacker pro-Cremlino nei confronti dei Paesi che appoggiano l’Ucraina, Italia inclusa. Al momento il colosso non ha dichiarato nulla a riguardo, ma possiamo attenderci una dichiarazione nelle prossime ore, noi ovviamente vi terremo informati su qualsiasi novità a riguardo.