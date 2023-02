Samsung, presto l'AI risponderà per noi alle chiamate usando la nostra voce

Samsung ha introdotto una nuova funzionalità dell’assistente virtuale Bixby, chiamata Custom Voice Creator, che utilizza l’intelligenza artificiale per replicare la voce dell’utente. Con essa, chiunque potrà registrare alcune frasi che verranno analizzate dall’AI e utilizzate di conseguenza per creare una “copia” della voce (utile per rispondere alle chiamate quando non si ha la possibilità).

Samsung: nuova funzione, ma a quale pro?

La funzionalità è stata progettata per quei contesti in cui non è possibile utilizzare il microfono, ma Samsung ha già annunciato di voler espandere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale anche in altri contesti. Ad esempio, con la funzione Bixby Text Call, che consente di trasformare le chiamate in testo (ora disponibile anche in inglese).

Al momento, la funzionalità Custom Voice Creator è disponibile solo sui Galaxy S23 in coreano, ma Samsung sta lavorando per estenderla anche ad altre lingue e modelli di smartphone. Tra le novità in arrivo ci sarà anche la possibilità di modificare la frase di “risveglio”.

Non dimentichiamoci però delle preoccupazioni sollevate riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati. Ad esempio, potrebbe essere possibile utilizzare la replica della voce per creare falsi audio o per ingannare le persone. Inoltre, l’analisi delle frasi registrate potrebbe essere utilizzata per raccogliere informazioni sull’utente, come la pronuncia delle parole e il tono della voce.

Nonostante ciò, l’utilizzo dell’AI per copiare la voce dell’utente è un’innovazione interessante che potrebbe aprire nuove possibilità nell’ambito delle comunicazioni. Resta da vedere come questa tecnologia evolverà nel tempo e come verrà utilizzata in futuro, sperando non diventi pericolosa.