Samsung Galaxy S22, uno dei migliori smartphone degli ultimi anni, può essere acquistato ad un prezzo effettivamente molto più basso del normale, rappresentante la perfetta occasione per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo a godere di performance di altissimo livello.

Samsung Galaxy S22, ecco l’offerta da non perdere

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, sappiate che non avete assolutamente più scuse, in questi giorni è stata lanciata una nuova campagna promozionale su Amazon che coinvolge il Samsung Galaxy S22, uno dei più richiesti e desiderati dispositivi mobile degli ultimi anni.

Il modello in questione parte da un listino di quasi 800 euro, ma proprio per la presenza sul mercato da più di un anno (ed il lancio del Galaxy S23), oggi può essere acquistato dagli utenti con un esborso finale di soli 618 euro, nella variante da 256GB di memoria interna (ACQUISTATELO QUI). Al momento in cui vi scriviamo l’unico modello disponibile è di colorazione Phantom Black, soluzione interessante per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo sobrio ed allo stesso tempo elegante.

Le specifiche che lo hanno reso unico sono le solite, si tratta infatti di display da 6,1 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con 4 fotocamere posteriori, una buonissima batteria, e tanta qualità che gli permettono di distinguersi fortemente dalla massa.