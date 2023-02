Ebbene si, Russel Crowe molto presto tornerà al cinema, anzi, nei cinema di tutto il mondo con un nuovo film che per il suo repertorio è decisamente una novità, stiamo parlando della pellicola intitolata “L’esorcista del Papa”, la quale lo vedrà vestire i panni di padre Gabriele Amorth, un sacerdote italiano che ha eseguito oltre centomila esorcismi per il Vaticano.

La trama stesa da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos, si ispira ai libri best seller di Padre Amorth e accoglie al suo interno figure di spicco come Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels, Man in the Dark), Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass), nonché il mitico Franco Nero (Django Unchained, John Wick – Capitolo 2).

La sinossi ufficiale è la seguente: “Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar® Russell Crowe, L’Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.“.

Il trailer

Il trailer non usa mezzi termini, sembra mostrare una vera e propria lotta cercata tra il male e padre Amorth, il quale a quanto pare dovrà tirare i conti con un nuovo caso decisamente fuori dal comune che lo metterà alla prova più del dovuto, prendendolo di mira in prima persona.

La data di uscita ufficiale è il 13 Aprile, ovvero dopo il periodo pasquale, non rimane che attendere per vedere se il famoso premio Oscar sarà all’altezza di fronteggiare il diavolo in persona.