Prodotti tech, nel corso del 2023 se ne compreranno sempre meno

Il 2022 è stato un anno difficile per l’industria della tecnologia, con il potere d’acquisto dei consumatori in calo e una conseguente diminuzione della spesa per dispositivi IT come PC, tablet e smartphone. Nonostante ci sia stata una ripresa delle spedizioni e della produzione di dispositivi, il 2023 potrebbe presentare un ulteriore calo della spesa per prodotti tech, aggravando maggiormente la situazione del mercato.

Prodotti tech: la situazione è nera

Secondo Trading Platforms, la spesa per device IT è diminuita di quasi 150 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2022, e si prevede che diminuirà di altri 36,5 miliardi di dollari nel 2023, portando il crollo della spesa oltre la soglia dei 150 miliardi. D’altronde l’incertezza economica e i residui della pandemia continuano ad influire sul mercato, con le aziende che aumentano i budget di spesa ma portano a nuovi licenziamenti.

Nonostante queste sfide, lo Statista Technology Market Outlook mostra alcune differenze importanti nella domanda di alcuni prodotti disponibili sul mercato. I ricavi dell’industria globale degli smartphone dovrebbero crescere del 6% e raggiungere i 480 miliardi di dollari nel 2023, anche il segmento di laptop e PC desktop godrà di una lieve crescita dei ricavi di circa il 2%. Al contrario, le vendite globali dei tablet continueranno a scendere, con ricavi in calo del 4% su base annua.

Nonostante queste previsioni, la situazione del mercato rimane incerta e potrebbe portare all’espansione in emergenti o all’offerta di prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei consumatori i quali cercano di risparmiare denaro. In ogni caso, la situazione attuale richiede flessibilità e adattabilità da parte delle aziende che operano nel settore della tecnologia.