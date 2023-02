Samsung quest’anno dovrà impegnarsi parecchio per poter mantenere il primato procuratogli dai suoi smartphone pieghevoli. Pochi giorni fa OPPO ha rilasciato ufficialmente il suo pieghevole a conchiglia e finalmente abbiamo anche la data del debutto del prossimo Motorola Razr 2023. Le aziende stanno precedendo Samsung anticipando il periodo di lancio dei loro dispositivi, che si ritroveranno così a competere direttamente con il Galazy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 in arrivo a settembre.

Motorola Razr 2023: tutte le novità sul display esterno e la data di lancio!

Sin dal principio il pieghevole a conchiglia prodotto da Motorola ha sfoggiato un particolare non presente ad esempio sul Galaxy Z Flip di Samsung. L’azienda sembrerebbe essere stata lungimirante sull’importanza delle dimensioni del display esterno dello smartphone e da sempre ha proposto una soluzione pratica e comoda per tutti gli utenti. Il nuovo Motorola Razr 2023 potrebbe perfezionare quanto già presente sul suo predecessore vantando un display esterno che occuperà tutta la scocca, lasciando spazio esclusivamente ai tre fori nei quali troveranno posto i sensori fotografici.

L’idea è quella di permettere agli utenti di ottenere quante più informazioni ed eseguire quante più funzionalità senza dover aprire lo smartphone, preservando così l’integrità del meccanismo a cerniera che ovviamente sarà meno utilizzato.

Il lancio del dispositivo, secondo il leaker Evan Blass, avverrà il 1° giugno e anticiperà così di qualche mese l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip 5. Motorola non ha confermato ancora la data del debutto ma la fonte si è sempre dimostrata parecchio affidabile. Non ci resta quindi che attendere per conoscere le prossime novità.