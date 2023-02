A partire da ieri 23 febbraio 2023 l’operatore francese Iliad ha lanciato una nuova offerta denominata Flash 130, dedicata a tutti i nuovi ed alcuni già clienti.

L’offerta è attivabile con o senza contestuale portabilità del numero, andiamo a scoprire insieme il bundle completo.

Iliad lancia la nuova flash 130 a meno di 9 euro al mese

La nuova offerta Flash 130 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 130 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 8,99 euro al mese. Include inoltre minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni di rete fissa estere.

L’offerta in questione può essere utilizzata anche in Roaming UE alle stesse condizioni nazionali per minuti ed SMS e con un tetto al traffico dati massimo utilizzabile, pari a 9 Giga. In caso di extrasoglia internet si pagheranno 0,002196 euro per ogni MB di internet consumato. Fuori dai Paesi dell’Unione Europea non sono previste tariffe tutto incluso a pagamento ma solo tariffe roaming a consumo.

L’offerta Flash 130 è sottoscrivibile fino a nuova comunicazione direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, 8,99 euro. Il totale da pagare per entrare in Iliad con la Flash 130 sarà quindi di 18,98 euro.