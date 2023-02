Ogni tanto Iliad spiazza letteralmente tutti e tutta la concorrenza proponendo offerte mobile davvero strepitose. È quello che ha fatto poco fa in queste ultime ore. L’operatore telefonico ha infatti da poco reso disponibile Iliad Flash 130, una nuova offerta mobile a basso costo con tanto da offrire.

Iliad ci riprova, arriva la nuova offerta low cost Iliad Flash 130

Iliad ha nuovamente sorpreso tutta la concorrenza con la sua nuova proposta. Come già accennato, l’operatore telefonico ha da poco reso disponibile la nuova offerta di rete mobile denominata Iliad Flash 130. Questa nuova offerta si caratterizza per l’elevata quantità di traffico dati. Gli utenti che la attiveranno potranno infatti utilizzare ogni mese fino a 130 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G.

L’offerta in questione include anche ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta rimane sempre contenuto, dato che si tratta di 8,99 euro al mese. Per il momento, Iliad Flash 130 sarà attivabile fino al prossimo 9 marzo 2023, salvo ovviamente diversa segnalazione. L’offerta sarà poi attivabile da tutti i nuovi clienti e anche da chi è già cliente.

Ricordiamo che l’offerta include anche minuti verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, sono compresi: Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.