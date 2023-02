L’oro è l’unico elemento con il colore che porta il suo nome. È un metallo duttile ed è un ottimo conduttore di calore ed elettricità. È anche uno dei metalli nobili, il che significa che resiste alla corrosione, rendendolo sicuro sopratutto per i gioielli.

Sebbene sia possibile cercare l’oro, potresti rimanere sorpreso da tutti gli oggetti di uso quotidiano che ne contengono.

Se stai leggendo questo articolo online, al momento stai utilizzando un oggetto che contiene una notevole quantità di oro. I processori e i connettori di computer, tablet e smartphone lo utilizzano. Puoi anche trovare l’oro in televisori, console di gioco, stampanti o essenzialmente qualsiasi cosa elettronica. È possibile recuperarlo, ma richiede una discreta quantità di know-how poiché il processo in genere comporta la combustione e l’utilizzo di cianuro o acido. Non è particolarmente ecologico, ma è efficace.

Ecco dove lo puoi trovare ed estrarre facilmente

Potresti chiederti perché è usato nell’elettronica, piuttosto che il rame, che è più economico, o l’argento, che è un conduttore elettrico superiore. Il motivo è che il rame non è all’altezza del compito, mentre l’argento si corrode troppo velocemente. Poiché la maggior parte dell’elettronica dura solo pochi anni, c’è comunque una tendenza all’uso dell’argento.

Invece di buttare via un vecchio rilevatore di fumo, potresti controllarlo cercando i connettori dorati all’interno. Molti rilevatori di fumo contengono un altro elemento interessante che puoi recuperare: l’americio radioattivo. L’americio avrà un piccolo simbolo radioattivo, così saprai dov’è.

Lo si trova anche in PC, TV, telecomandi e tantissimi altri apparecchi elettronici.