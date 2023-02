Anche se il prezzo dell’energia solare pulita continua a precipitare, continuiamo a sentire la stessa lamentela più e più volte: “L’energia solare funziona solo quando splende il sole“.

Ma ora, gli scienziati della Stanford University hanno creato un nuovo rivoluzionario pannello solare in grado di generare elettricità durante le ore notturne.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Applied Physics Letters nell’aprile del 2022, ha scoperto che attraverso il processo di “raffreddamento radiativo“, i pannelli solari commerciali esistenti potrebbero essere modificati per generare energia anche nel buio della notte.

Quindi, come funziona questo raffreddamento radiativo? I pannelli solari irradiano calore verso lo spazio di notte, e questo crea una differenza di temperatura tra i pannelli e l’aria.

Installando un generatore termoelettrico sui pannelli, tale differenza di temperatura può essere sfruttata per produrre elettricità. Fondamentalmente, questi pannelli possono generare elettricità grazie a quanto è freddo lo spazio esterno.

Il dottor Shanhui Fan, l’ingegnere elettrico che ha guidato il progetto di ricerca, ha spiegato come i pannelli solari notturni sono molto futiristici.

Una scoperta molto importante per il futuro

“Tendiamo a pensare al sole come all’importante risorsa di energia rinnovabile“, ha affermato Fan nel giornale. “Ma anche la freddezza dello spazio esterno è una risorsa di energia rinnovabile estremamente importante.”

Sebbene i pannelli solari modificati non abbiano creato una grande quantità di elettricità, una piccola frazione di quella prodotta durante la luce del giorno, potrebbero esserci ancora immense applicazioni per questa tecnologia in futuro.

Alcuni esempi di queste applicazioni potrebbero includere l’illuminazione o l’elettronica e la ricarica dei sensori.

Attualmente i pannelli solari notturni non sono in grado di trasformare radicalmente la quantità di elettricità che produciamo. Ma come osserva il Dr. Fan nella sua ricerca, le future iterazioni del progetto potrebbero migliorare notevolmente la sua efficienza, rendendolo molto più praticabile.

Questa ricerca rivoluzionaria sottolinea quanto possa essere brillante il futuro dell’energia pulita, anche quando il sole non splende.