CoopVoce shock, 150GB in 4G+ con la nuova EVO da 8 euro al mese

Tutti i provider che sono riusciti in quest’ultimo periodo a lanciare delle offerte piene di contenuti, hanno avuto terreno fertile per rubare agli altri gestori tanti clienti. Questo è capitato soprattutto con i gestori virtuali, i quali sono riusciti in poco tempo a fare incetta di nuove utenze. In tutte queste situazioni ci sono dei gestori che riescono ad adoperarsi meglio degli altri, come lo sono proprio i virtuali ed in particolar modo CoopVoce.

La qualità di questa azienda si è dimostrata al di fuori del normale, con gli utenti che parlano chiaramente di aver avuto solo esperienze positive sottoscrivendo le offerte del provider in questione. Non ci sono dubbi poi sul fatto che tante altre aziende stiano prendendo delle contromisure per rendere la situazione quanto più difficile possibile alle realtà che è un tempo venivano definite come minori.

CoopVoce strugge la concorrenza a colpi di grandi offerte: questa volta è la EVO 150 a rubare la scena a tutti, ecco come

Sono attualmente disponibili sul sito ufficiale di CoopVoce le solite promozioni della gamma EVO, le quali da un po’ di tempo a questa parte accolgono una new entry. Si tratta della nuovissima EVO 150, offerta che al suo interno include quello che gli utenti ricercano sul mercato della telefonia, ovvero minuti, messaggi e soprattutto giga per navigare sul web.

La EVO 150, che ogni mese costa a chi lo sottoscrive solo 8,90 €, include al suo interno ben 150 giga per navigare su Internet alla velocità massima del 4G+. Ci sono poi anche minuti senza limiti verso tutti i provider fissi ma anche mobili e 1000 messaggi da inviare a chiunque vorrete. Ricordiamo che il prezzo dura per sempre e che l’attivazione risulta gratuita per chiunque decida di sottoscrivere la Promo.