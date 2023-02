Carburante e AUMENTI, prezzo diesel in discesa e novità nel DL carburanti

Per quanto riguarda il carburante, sembra che ultimamente ci sia stata una nuova stabilizzazione soprattutto del diesel. Il gasolio si sarebbe infatti stabilizzato al di sotto della benzina, proprio come un tempo.

Purtroppo i prezzi continuano a rimanere alti, come riportano gli ultimi dati secondo i quali il prezzo della benzina in modalità Self sarebbe di 1,863 € al litro. Poco più basso quello del diesel che in modalità Self viene proposto a 1,832 € per ogni litro versato. Nel frattempo si attendono grandi novità che potrebbero arrivare a breve grazie al nuovo Decreto Legge Carburanti, il quale è stato approvato lo scorso 21 febbraio.

DL Carburanti e buoni benzina, questi ultimi sono stati confermati

Per quanto riguarda invece le novità in merito al DL Carburanti, ce ne sono alcune. Nel frattempo sembra che anche per il 2023 siano state confermate le regole dei buoni benzina. Viene esclusa però l’esenzione contributiva, con l’agevolazione che andrà ad operare solo sul piano fiscale. C’è una precisazione da fare in merito, la quale risulta una delle novità inserite proprio nel testo di conversione in legge del DL Carburanti approvato alla camera lo scorso 21 febbraio.

Partendo dall’agevolazione per quanto riguarda i buoni benzina in favore dei lavoratori dipendenti, c’è l’introduzione da parte dell’articolo 1 nel DL n. 5 del 2023.

“Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.