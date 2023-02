Canone Rai è gratis, questi gli utenti che non lo pagano

Il canone Rai può risultare scontato del 100% per alcuni fortunati utenti che si ritroverebbero in condizione di poter richiedere la totale esenzione dal pagamento di una delle imposte più odiate e discusse degli ultimi anni, proprio perché molti utenti non seguirebbero adeguatamente la programmazione Rai.

Prima di capire quali possono richiedere l’esenzione, facciamo un passo indietro e parliamo della tassa in sé. Questa deve essere versata da tutti i possessori di un televisore, il pagamento avviene anche per il 2023 in 10 rate addebitate automaticamente all’interno della bolletta dell’energia elettrica, per un totale di circa 90€.

Canone Rai, quali sono gli utenti che non lo pagano

Proprio perché si tratta di una tassa di possesso di un televisore, dovete sapere che non tutti devono necessariamente versarla, o meglio non devono pagarla coloro che non possiedono un televisore. Nel caso in cui vi trovaste in tale condizione, potrete presentare domanda di esenzione direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modulo apposito, presentando a tutti gli effetti una autodichiarazione. Prestate attenzione a non cercare di fare i furbi dichiarando il falso, poichè se scoperti le sanzioni sono decisamente pesanti.

In alternativa, i possessori che invece possono non pagare legalmente il canone Rai sono gli over75, più precisamente coloro che hanno un reddito famigliare annuo del valore inferiore agli 8000 euro. Anche in questo caso la domanda di esenzione annuale deve esser presentata entro il 31 gennaio, altrimenti i primi 6 mesi si pagheranno ugualmente.