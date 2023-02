WhatsApp, rubare info agli utenti e spiarli gratis è possibile con un'APP

Col tempo le persone hanno imparato a capire WhatsApp in tutte le sue sfaccettature, ma anche le applicazioni utili per integrare delle funzionalità. Ce ne sono alcune che funzionano ancora, nonostante ci sia stata grande voglia da parte della celebre applicazione del contrastare alcune realtà invasive.

WhatsApp combatte contro le applicazioni di terze parti ma ce n’è una che è in grado di spiare gli utenti nei movimenti

Già diverso tempo fa se ne era parlato insistentemente: esisterebbe un’applicazione in grado di spiare ancora gli utenti all’interno della celebre applicazione di messaggistica istantanea. Nonostante WhatsApp abbia fatto di tutto per debellare le applicazioni in grado di fare proprio questo, sembra che oggi ci sia ancora un ultimo baluardo da sconfiggere. Il nome dell’applicazione in questione che tutti stanno scaricando è Whats Tracker, soluzione gratuita ma soprattutto disponibile sul web informato apk per Android.

Dopo aver visto anche tantissime persone provare a spiare le chat, si può affermare che con questa nuova applicazione di terze parti tutto ciò non è possibile. Non è quindi una soluzione così invasiva commentanti credono, dal momento che consente di spiare solo quelli che sono i movimenti all’interno di WhatsApp. Tutti gli utenti che infatti scaricheranno l’applicazione, potranno sapere quando una persona esce o entra in WhatsApp. Selezionando più numeri, sarà possibile conoscere in merito a questi ultimi tutti gli orari precisi ogni volta che entreranno in WhatsApp o che usciranno. Questo significherà avere a disposizione anche un report finale con gli orari dettagliati a fine giornata.