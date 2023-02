TIM, le due offerte Wonder che distruggono Vodafone con 100GB in 5G

Fin da quando esistono i gestori di telefonia mobile, ci sono quelli che godono di più seguito e quelli che si arrangiano nel migliore dei modi pur ottenendo dei grandi risultati. Le cose però sono mutate di tanto durante gli ultimi anni, portando diversi provider a diventare molto più blasonati di quello che non erano solo qualche anno addietro. Ora come ora cambiare il proprio provider di fiducia risulta facile e soprattutto veloce, proprio per la gioia di coloro che spesso si ritrovano ad avere brutte sorprese magari sull’aumento dei prezzi o sul piano della rete telefonica che magari non soddisfa le attese.

È bastato infatti molto poco, solo dei contenuti che fossero più pieni possibile e dei prezzi molto più abbordabili del solito. Questo è stato il compito dei provider virtuali, i quali hanno affrontato quindi molto da vicino le grandi aziende come ad esempio Vodafone e Iliad. Gli utenti che infatti un tempo avevano la propensione a scegliere quelle offerte che garantissero una rete telefonica di livello, oggi si buttano proprio su questi aspetti. Si cerca infatti di avere quanti più contenuti possibili e soprattutto un prezzo che sia valido per sempre, senza che scada improvvisamente. TIM però vuole reagire con tutte le sue forze per non fare la fine di altri gestori famosi.

TIM: ecco le due offerte Wonder con tutto incluso

TIM lancia le sue Wonder, la FIVE e la SIX. Entrambe risultano molto diverse tra loro ma solo per prezzo e internet.

Entrambe permettono di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi. La prima offre 70 giga in 5G mentre la seconda 100 giga in 5G.i prezzi sono rispettivamente di 7,90 € al mese e di 9,90 € al mese.