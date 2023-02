In queste ultime due settimane su Prime Video è tornata la Champions League. Con le gare di ieri sera, infatti, si sono concluse le partite di andata per gli ottavi di finale della massima competizione europea di calcio. L’esclusiva della Champions rappresenta uno dei fiori all’occhiello per il servizio di casa Amazon, con la presenza del miglior match in esclusiva ogni mercoledì.

Prime Video, i pacchetti per Champions, film e serie tv

Se la Champions è ambita esclusiva di Prime Video, la galleria dei contenuti della piattaforma streaming di casa Amazon si arricchisce anche con nuove serie tv e nuovi film in questo mese di febbraio.

Gli utenti che non vogliono perdersi una galleria con più di mille contenuti e che vogliono attivare il servizio possono scegliere tra due pacchetti. In primis, vi è il ticket mensile con costo di 4,99 euro ogni trenta giorni. Coloro che decidono di acquistare, invece, il piano annuale dovranno pagare una quota di 49,99 euro ogni 365 giorni.

Le ultime rimodulazioni sui servizi di Amazon hanno interessato anche coloro che vogliono attivare un piano Prime Video con il vantaggioso piano per studenti. Per coloro che sono iscritti presso una facoltà universitaria in Italia, il prezzo per il rinnovo dell’abbonamento è di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Restano invece invariati, i servizi aggiuntivi alla tv streaming e legati alla piattaforma all’ecommerce tra cui la spedizione gratuita di tutti i prodotti disponibili sul sito di Amazon, l’accesso al servizio Prime Music ed anche un apposita sezione per il cloud per l’archiviazione online di file multimediali.