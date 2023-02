Vodafone ha respinto un’offerta preliminare per la sua attività italiana da parte della francese Iliad e Apax Partners per un valore di oltre 11 miliardi di euro, la prima scaramuccia pubblica in quella che potrebbe essere una nuova ondata di accordi di telecomunicazioni europei.

Il capo di Vodafone Nick Read, sotto la pressione del nuovo investitore Cevian Capital e di altri azionisti, ha espresso il suo desiderio di vedere gli operatori europei fondersi nei mercati locali per costruire aziende più forti che possano investire nelle reti in fibra e 5G.

Reuters ha riferito a gennaio che Vodafone e Iliad hanno discusso di unire le loro attività nel mercato italiano, prima che l’azienda fondata dal miliardario Xavier Niel ribaltasse la situazione offrendo di acquistare le attività locali di Vodafone a titolo definitivo.

Iliad sembrava indicare che non avrebbe aumentato la sua offerta interamente in contanti, descrivendola come il riflesso di un premio “molto alto” per Vodafone.

Un’offerta poco allettante

“Iliad prende atto del rifiuto da parte di Vodafone della sua offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia“, ha affermato in una nota, aggiungendo che “perseguirà la sua strategia autonoma“.

Vodafone, il secondo più grande operatore di telefonia mobile al mondo, ha dichiarato giovedì che l’offerta non era nel migliore interesse degli azionisti.

Gli analisti di Jefferies hanno affermato che la vendita a Iliad, un rivoluzionario in Italia che ha contribuito a rendere il mercato iper competitivo, creerebbe un precedente sbagliato.

“Le difficoltà in Italia sono in gran parte attribuibili all’ingresso nel mercato di Iliad nel maggio 2018 e potrebbero essere rapidamente risolte se dovesse adeguare il proprio approccio commerciale alla ricerca della redditività“, hanno affermato.

Hanno sostenuto che una joint venture tra i due darebbe a Vodafone l’esposizione alla ripresa del mercato. Jefferies ha affermato che una cifra di 11 miliardi di euro implica un valore aziendale per gli utili core multipli di 7 volte, una cifra che ha descritto come deludente.