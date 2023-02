In Italia ogni giorno vengono rubati oltre 100 veicoli. Un dato davvero allarmante, visto che il nostro Paese occupa storicamente il secondo posto, dietro solo al Regno Unito. E secondo un recente sondaggio condotto da carVertical, una piattaforma di controllo, sono stati scoperti più di 1.100 veicoli rubati ultimamente.

Sebbene l’entità effettiva dei furti sia molto più elevata, queste auto circolano sul mercato nero. È estremamente raro che le auto rubate rientrino nel mercato automobilistico, ma più di mille casi dimostrano che è ancora possibile imbattersi in un veicolo che può essere rubato.

Più del 50% delle auto rubate rilevate sono state realizzate tra il 2014 e il 2019. I furti più popolari sono Mercedes-Benz (14,7% di tutti i veicoli rubati), BMW (14,4%), Audi (10,4%), Ford (7,8%) e Volkswagen (6,8%).

Bisogna sapersi proteggere

Prima di tutto, bisogna evitare parcheggi isolati la sera. I lotti e i parcheggi gratuiti spesso non sono o sono poco protetti o sorvegliati. Sono una grande opportunità per i ladri che cercano di rubare veicoli, poiché la mancanza di sicurezza è aggravata dalla mancanza di personale che possa almeno sorvegliare le auto. Se non disponiamo di un nostro posto auto, l’ideale sarebbe lasciarlo in un parcheggio a pagamento o in una zona vicina a dove alloggiamo.

Se non usiamo l’auto tutti i giorni, dovremmo controllare regolarmente il luogo in cui l’abbiamo parcheggiata, per assicurarci che sia ancora lì: se ci viene rubata, prima lo denunciamo, più è probabile che ce la ritroveremo veicolo. Nei giorni in cui non portiamo l’auto con noi, è utile verificare se è ancora lì in modo da poter agire tempestivamente se non c’è.