In Italia, Eni ha annunciato che il nuovo biocarburante HVOlution, il primo gasolio per la Mobilità Sostenibile prodotto con materie prime rinnovabili al 100%, è in vendita presso le prime 50 stazioni Eni in tutta Italia.

Entro la fine di marzo 2023, tuttavia, questo carburante sarà disponibile presso 150 punti vendita. Eni afferma che per identificare le stazioni che offrono questo biocarburante è possibile utilizzare l’app o il sito Enilivestation. Nessuna comunicazione ufficiale sul prezzo che, però, dovrebbe costare qualcosa in più del normale gasolio.

Un biocarburante, dunque, che secondo l’azienda potrebbe essere utilizzato senza problemi nei motori diesel Euro 5 ed Euro 6.

Ecco dove viene prodotto

Questo nuovo biocarburante è prodotto da Eni nelle raffinerie di Venezia e Gela che, grazie agli investimenti fatti dal 2014, sono state trasformate in bioraffinerie (da fine 2022 sono, precisa l’azienda, “palm oil free”). Per il nuovo carburante utilizza la tecnologia proprietaria Ecofining che consente di trattare materie prime vegetali di scarto e oli non commestibili per produrre biocarburante HVO di cui Eni Mobilità Sostenibile è il secondo produttore in Europa.

L’azienda consiglia di verificare la compatibilità sul libretto uso e manutenzione del veicolo (il carburante è identificato come EN 15940 XTL, qui la scheda tecnica). Inoltre, Eni sottolinea che sommato al gasolio, dal 2016 il biocarburante HVO è presente al 15% nel prodotto Eni Diesel+, disponibile in oltre 3.500 stazioni di servizio in Italia.

Il processo di riconversione della raffineria tradizionale in bioraffineria è iniziato ad aprile 2016. Per realizzare l’impianto Ecofining sono state modificate le due unità di desolforazione esistenti ed è stata realizzata un’unità di steam reforming per la produzione di idrogeno.