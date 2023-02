La pulizia delle pareti di casa è spesso una delle attività più trascurate nella pulizia domestica. Tuttavia, le pareti della casa sono esposte a polvere, sporco, macchie e altri detriti che possono accumularsi nel tempo e rendere le pareti opache e poco attraenti. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli e tecniche per mantenere le pareti della casa pulite e in ordine.

Spesso si è spinti a credere che per pulire le pareti dallo sporco o dalle muffe basti semplicemente dare una mano di pittura e tutto tornerà candido e come nuovo. Non è così, anche per ridipingere le pareti di una stanza, è necessario fare un’accurata pulizia della superficie. Le pulizie delle pareti, soprattutto se sporche, sono un’attività da svolgere almeno una volta l’anno.

Come pulire le pareti di casa

Prima di iniziare a pulire le pareti, è importante capire il tipo di superficie che si sta trattando e il tipo di vernice che è stata utilizzata per dipingerle. Pulire le pareti dipinte è abbastanza semplice.

Non bisogna far altro che spolverare la superficie con un panno per eliminare la polvere in eccesso e successivamente munirsi di un panno imbevuto in una soluzione con detergente neutro diluita in un po’ di acqua. Una volta strizzato il panno lo si passa ripetutamente sulla macchia sfregando fino ad eliminarla. Infine passare un altro panno umido per eliminare i residui della pulizia.

Se invece si ha intenzione di eliminare delle macchie di muffa oppure rimuovere germi e batteri la soluzione migliore è utilizzare degli strumenti a vapore.