WindTre guarda sempre in prospettiva per le sue offerte legate alla telefonia mobile. Il gestore arancione non vuole perdere il passo rispetto a Iliad e rispetto a TIM e Vodafone, i rivali di sempre. Per mantenere alta la sua competitività sul mercato delle comunicazioni, il provider ha deciso di rilanciare una delle sue migliori promozioni, ossia la Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti in questa promo di febbraio

I clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ in questo mese di febbraio potranno accedere a costi da vero ribasso con la garanzia di soglie di consumo infinte per comunicare.

Nel dettaglio, gli abbonati di WindTre riceveranno a loro disposizione Giga senza limiti per la connessione di rete, anche con la velocità del 4G. I consumi saranno infiniti anche per quanto concerne le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e gli SMS. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ prevede anche garanzie interessanti per il pubblico come quella del prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Il provider si impegna a non effettuare alcuna rimodulazione né per i costi mensile né tantomeno per le soglie di consumo di partenza.

Come per altre promozioni, la quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.