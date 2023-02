WindTre è tra gli operatori che permettono di effettuare l’acquisto di uno smartphone a rate. Attivando alcune delle offerte presenti in listino, i nuovi clienti possono abbinare uno dei numerosi dispositivi proposti dal gestore. All’acquisto sarà richiesta una spesa iniziale e ogni mese sarà necessario andare incontro a una rata extra da accorpare al costo di rinnovo dell’offerta richiesta.

Le offerte che permettono di ottenere uno smartphone a rate sono numerose ma soltanto la WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay consente di ricevere uno smartphone a costo zero. Scopriamo insieme come ottenerla e le spese previste!

WindTre ti regala uno smartphone Xiaomi: ecco come attivare l’offerta Di Più FULL 5G!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore e può essere attivata online o nei punti vendita richiedendo o meno il trasferimento del numero dal precedente operatore.

Il costo dell’offerta è di 14,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La spesa di rinnovo dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti potranno selezionare la modalità di pagamento al momento dell’attivazione della tariffa scegliendo, inoltre, di abbinare ad essa o meno l’acquisto di uno smartphone.

I dispositivi disponibili all’acquisto sono numerosi maWindTre include nel prezzo uno Xiaomi Redmi 10 5G a costo zero. I clienti che optano per il dispositivo in questione, infatti, non dovranno saldare alcuna spesa aggiuntiva andando così incontro esclusivamente alla spesa di 14,99 euro al mese prevista per il rinnovo della tariffa.