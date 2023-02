WhatsApp nasconde una notizia assolutamente inaspettata per gli utenti, arriva un aggiornamento molto speciale che porta con sé l’introduzione di una funzionalità molto richiesta e desiderata, sopratutto nell’ultimo periodo, e con la quale tutti i consumatori volevano da tempo confrontarsi.

Gli ultimi anni hanno visto WhatsApp confrontarsi continuamente con Telegram, la grande rivale del settore delle applicazioni di messaggistica istantanea, e perfettamente in grado di innovare, mediante il lancio di funzioni sempre più interessanti e all’avanguardia. Ciò che WhatsApp ha introdotto con il presente update, era da tempo presente sull’app rivale, dimostrando ancora una volta che Meta è costretta a rincorrere ed accorciare le distanze.

WhatsApp, scoprite la nuova funzione

La nuova funzione disponibile su WhatsApp prevede la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, avete capito bene, ogni utente può creare una conversazione privata con sé stesso, sulla quale inviare in autonomia allegati, file, immagini o testi, che potranno essere recuperati su qualsiasi dispositivo collegato effettivamente al medesimo account.

Una comodità incredibile, se pensate che comunque permetterebbe di condividere il tutto senza fare riferimento a servizi di cloud, o dover collegare fisicamente i vari device, riuscendo così a spostare gli allegati in assoluta libertà. L’aggiornamento, come vi abbiamo anticipato, è già stato rilasciato ed è attualmente disponibile per ogni utente, se non avete ancora visualizzata la funzione, consigliamo comunque di aprire il Play Store e verificare la presenza di un update.