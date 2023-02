WhatsApp aggiorna l'app, possibilità di inviare 100 foto insieme e molto altro

La grande attitudine di WhatsApp a migliorare la propria applicazione è ormai sotto gli occhi di tutti da diversi anni. I tanti aggiornamenti hanno reso molto più interessante durante la grande epopea di WhatsApp che probabilmente non terminerà mai, l’esperienza di utilizzo di cui tutti possono usufruire. Proprio ultimamente c’erano delle esigenze che gli utenti richiedevano fossero accontentate, cosa che WhatsApp non ha esitato a fare. È stato riportato infatti un nuovo aggiornamento che almeno per il momento è utile solo su Android visto che si tratta dell’unica piattaforma sulla quale è stato implementato al momento.

Ci sono diverse novità, soprattutto quelle che riguardano l’invio di file foto e video in una sola volta. Ricordiamo i fatti di WhatsApp aveva sempre previsto il limite di invio per un massimo di 30 foto o video alla volta, non di più. Ora la situazione sembrerebbe essere cambiata in meglio e non di poco.

Sono diverse le novità che WhatsApp ha implementato con questo nuovo aggiornamento che al momento riguarda solo il mondo Android. Tra le più importanti c’è quella che consente di inserire delle didascalie nell’invio dei documenti così come l’aumento dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi.

La cosa più importante è che ha fatto felice il pubblico di WhatsApp però è la possibilità di inviare simultaneamente fino a 100 foto o video. In questo modo il limite che si aveva prima è stato più che triplicato, in modo da consentire uno spostamento di file più agevole.