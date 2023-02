Secondo Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore di telefonia mobile in quanto ha ricevuto 34.447 punti. Seguono Iliad (24.497), TIM (23.715) e WindTre (23.000). Nel complesso, la velocità di download è aumentata dal 2021, per tutti i fornitori di servizi.

La rete 5G Giga di Vodafone consente di navigare sul web alla velocità della luce e l’azienda offre agli utenti un’ampia gamma di piani che includono dati, voce e testo. Alcuni prodotti, come quelli della linea Infinito, includono piani dati illimitati. Al giorno d’oggi sono molto richieste anche le offerte disponibili solo per gli under 30 o gli over 60. L’operatore ha recentemente introdotto un servizio chiamato Infinito. L’operatore ha recentemente introdotto un servizio chiamato “Trade In Digitale”, che permette ai clienti di stimare il valore del proprio smartphone usato sul sito dell’azienda e poi, una volta consegnato il dispositivo, di ricevere il pagamento dell’esatto importo stabilito dal partner Recommerce, direttamente sul proprio conto corrente.

Vodafone vince la classifica Altroconsumo con oltre 34mila punti

Per valutare il valore del dispositivo dell’utente viene utilizzata una piattaforma di diagnostica disponibile attraverso l’app “My Vodafone” o il sito web di Vodafone. Se il cliente decide di proseguire con la permuta, dovrà portare lo smartphone in un punto di ritiro UPS, dove verrà ispezionato e testato per verificarne il funzionamento. Recommerce, partner commerciale di Vodafone in questa iniziativa, riceverà il telefono e condurrà un esame approfondito del suo stato attuale e del suo funzionamento senza alcun costo per il cliente, compresa la spedizione. Il cliente riceverà un importo predeterminato se il dispositivo soddisfa i criteri di permuta.

Lo scorso maggio, Vodafone Italia è stata nominata Sustainability Leader 2022. L’azienda ha anticipato al 2025 l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra e da novembre 2020 alimenta la propria rete interamente con fonti rinnovabili. Questo obiettivo è stato raggiunto acquistando energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sia per la rete che per la sede centrale dell’azienda.

Se si decide di scegliere Vodafone come operatore di telefonia mobile, si può approfittare dell’offerta Vodafone Open, che consente di trasferire le tariffe senza costi e di ottenere un rimborso completo entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Inoltre, l’operatore promuove soluzioni di telefonia mobile integrate con la rete fissa.

Mobile Smart, a soli 17 euro, è una delle migliori offerte del mese di febbraio. L’offerta include l’accesso a messaggi vocali e di testo illimitati e 50 GB di trasferimento dati ad alta velocità e abilitati al 5G. La copertura, la congestione della rete e l’apparecchiatura dell’utente influiscono sulla velocità percepita. Per sfruttare la velocità della rete di quinta generazione, è necessario disporre di uno smartphone compatibile con la rete 5G di Vodafone e trovarsi all’interno dell’area di servizio dell’azienda quando si naviga.