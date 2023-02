tim-le-nuove-offerte-solo-online-fanno-impazzire-gli-utenti

A 7,99 euro al mese, la gamma di piani mobile Web Simple di TIM consente di accedere a tariffe uniche che garantiscono fino a 150 GB di traffico dati 4G (o Giga illimitati per gli attuali utenti di rete fissa TIM), ed è accessibile esclusivamente online. Passare a TIM è ora più facile che mai grazie alle nuove offerte TIM solo online, che consentono di accedere a un pacchetto di Giga più ampio che mai.

In realtà, i nuovi utenti possono ottenere dati illimitati a soli 7,99 euro al mese con una linea fissa e fino a 150 GB con le offerte Web Simple di TIM. Le offerte in questione sono disponibili solo in formato digitale e tramite i servizi di portabilità di alcuni operatori.

Le offerte di TIM offrono GB illimitati

La nuova offerta Web Simple è l’occasione giusta per passare a TIM con il proprio numero di telefono, diminuendo il prezzo e raddoppiando i Giga inclusi. L’offerta TIM Power Supreme Simple è la prima da considerare e comprende minuti e SMS illimitati e 150 GB di dati 4G al mese in roaming nell’UE al costo di 7,99 euro al mese.

Si consiglia di dare un’occhiata anche alla Power Special Web Simple. L’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 150 GB di dati 4G al mese in roaming nell’UE. Il costo una tantum per questa offerta è di 25 euro (20 euro di ricarica e 5 euro di acquisto della SIM), con pagamenti mensili successivi di 9,99 euro. Si noti che non è previsto alcun costo per il primo periodo di attivazione o per il primo mese di servizio.

Ricordiamo inoltre che gli attuali clienti TIM di rete fissa possono attivare TIM 5G Power Famiglia con Minuti, SMS e GB illimitati per tutto il tempo che vuoi. Attivazione gratuita e primo mese incluso nel prezzo mensile di 9,99 euro fino a quando è attiva l’offerta di rete fissa.