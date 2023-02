Tesla, Model 3 riprende furto da parte di un uomo armato

Il canale YouTube Wham Baam Teslacam ha pubblicato un nuovo video che mostra una rapina a mano armata ai danni del proprietario di una Tesla Model 3. L’episodio è avvenuto il 30 gennaio a Rosemead, in California, quando il proprietario della vettura stava testando la sua vettura in compagnia della moglie.

Tesla: la ricostruzione dei fatti e l’utilità delle telecamere

Durante una breve sosta davanti a casa, un pick-up Toyota Tacoma grigio ha fatto dietrofront e si è messo di fronte alla Tesla, impedendo il passaggio. Un uomo con il volto coperto ha poi estratto una pistola e ha minacciato i due a bordo dell’auto, chiedendo loro portafogli e denaro. Dopo aver ricevuto solo 20 dollari e un cavo di ricarica per lo smartphone, il rapinatore è salito di nuovo sul pick-up e si è dato alla fuga.

Fortunatamente, i proprietari della Tesla erano dotati di telecamere a bordo del loro veicolo e hanno immediatamente contattato la polizia per denunciare l’accaduto e fornire le immagini registrate. Questo ha permesso alle autorità di avviare le indagini e sperare di incastrare i malviventi, che erano già stati segnalati in precedenza.

Non è la prima volta che le telecamere dei modelli Tesla si dimostrano utili in queste situazioni. In passato, sono stati registrati video di ladri colti in flagrante e arrestati grazie alle immagini delle telecamere. È importante sottolineare che le telecamere a bordo delle Tesla non sono solo utili per la sicurezza personale, ma anche per la prevenzione di incidenti stradali e la raccolta di prove in caso di sinistri.