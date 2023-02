Solo 69€ per acquistare un tablet di ultima generazione, con sistema operativo Android 12, su Amazon, una promozione assolutamente degna di nota e perfetta per gli utenti che vogliono cercare di avere il massimo con l’assoluto minimo sindacale.

69€ per un tablet Android è assolutamente possibile

Avere un tablet Android con soli 69 euro di spesa è realtà, la nuova promozione di casa Teclast vede offrire all’utente la possibilità di acquistare il Teclast P80T, dietro il pagamento di un contributo davvero ridottissimo, godendo ugualmente di buone prestazioni generali. La spesa, infatti, consiste in soli 69 euro, rispetto ai 99 euro tradizionali, raggiungibile mediante l’applicazione di un coupon da 30€ direttamente in pagina (ACQUISTATELO QUI).

Nel caso in cui non conosciate il tablet in questione, ricordiamo essere caratterizzato da un ampio display da 8 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), un processore quad-core A133, una configurazione di base che prevede 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, passando anche per la classica connettività, come WiFi dual-band, bluetooth 5.0 e la possibilità di aggiungere memoria, grazie allo sportellino della microSD, fino ad un massimo di 512GB.

Il prodotto viene commercializzato alle classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, tutti i dettagli sono raccolti sul sito di Amazon, al link precedente.