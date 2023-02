Uno smartphone Xiaomi può essere acquistato in super sconto su Amazon, la nuova campagna promozionale vede offrire all’utente finale la possibilità di mettere le mani su un prodotto che costa ben il 37% in meno del prezzo originario di listino, con un risparmio pressoché unico.

Xiaomi, la promozione sullo smartphone economico

Uno Xiaomi Redmi Note 11S in super sconto e per pochissimo tempo, la nuova campagna promozionale convince proprio per il prezzo finale di vendita, infatti gli utenti possono acquistare il modello in questione pagandolo solamente 194 euro, con una riduzione del 35% rispetto ai 299 euro previsti originariamente (LINK PER ACQUISTARE).

Gli utenti che non conoscono a tutti gli effetti il prodotto, possono comunque sapere che si tratta di un dispositivo con display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, caratterizzato da risoluzione FullHD+ e 90Hz di refresh rate, passando anche per processore MediaTek Helio G96, un octa-core di buona qualità generale, una fotocamera composta da quattro sensori nella parte posteriore, con il principale da 108 megapixel, senza dimenticarsi dell’eccezionale batteria da 5000mAh, atta a renderlo a tutti gli effetti un battery phone. La configurazione di base prevede comunque la possibilità di accedere a 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna, questi espandibili tramite microSD. Il prodotto in questione viene venduto nella variante no brand con alle spalle la garanzia di 24 mesi.