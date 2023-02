Samsung Galaxy Z Flip4 è il foldable che tutti vogliono, un prodotto iconico di questa generazione, caratterizzato più che altro da un design quasi unico nel proprio genere, affiancato da specifiche tecniche di altissimo livello e qualità generale.

Samsung Galaxy Z Flip4, ecco la promozione del momento

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone dalla qualità indiscussa, un prodotto che tutti vorrebbero avere, sopratutto per la sua estrema capacità di riuscire dove gli altri non arrivano, un foldable a tutto tondo, caratterizzato da specifiche di tutto rispetto, ed un prezzo che complessivamente pare essere più che adeguato. Grazie alla promozione disponibile su Amazon, infatti, gli utenti possono spendere 879 euro per il suo acquisto, contro i 1099 euro di listino, godendo di una riduzione effettiva del 20% (COMPRATELO QUI).

Le specifiche tecniche di questo ottimo smartphone sono complessivamente molto interessanti, infatti è dotato di un display AMOLED 2X da 6,7 pollici, affiancato da un pannello esterno da 1,9 pollici (sempre Super AMOLED), processore ovviamente octa-core ad alte prestazioni, configurazione di base che prevede 128GB di memoria interna, come anche connettività 5G ed una divertente colorazione Bora Purple a coronare il tutto.

Il modello disponibile all’acquisto è in vendita alle più classiche condizioni, ovvero è caratterizzato dalla garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire ogni singolo difetto di fabbrica (eventuale ovviamente), a cui aggiungere anche l’essere completamente sbrandizzato.