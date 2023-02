Nel corso dei prossimi mesi la nota casa automobilistica Renault toglierà i veli sulla versione restyling della sua Renault Clio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato pubblicato in rete un primo video di questa vettura. Qui, in particolare, l’auto è stata immortalata apparentemente durante le riprese di uno spot promozionale.

Renault Clio, la versione restyling è stata immortalata in un video

Siamo ormai quasi giunti al debutto ufficiale sul mercato automobilistico della versione restyling della Renault Clio. L’ultimo modello è stato annunciato durante l’anno 2019, ma ora siamo pronti a vedere il nuovo modello. Come già accennato, in queste ore la nuova vettura è stata immortalata in rete in un primo video.

Questo video sembra ritrarre la vettura durante le riprese di uno spot promozionale. Dal video in questione, in particolare, è possibile notare come siano presenti non poche novità rispetto al precedente modello. Qui, infatti, è possibile notare ad esempio la presenza del nuovo logo dell’azienda automaticamente.

Oltre a questo, sembrano poi esserci dei nuovi fari LED e in generale delle dimensioni differenti. Cambiano anche il paraurti e la griglia anteriore. I cambiamenti dovrebbero essere introdotti anche sulla parte posteriore, con l’introduzione di un nuovo look per i gruppi ottici. Tuttavia, dal video non è visibile la parte posteriore. Immaginiamo poi che anche gli interni saranno caratterizzati da diverse novità, tra cui sicuramente un nuovo sistema di infotainment e tanto altro.

Per avere maggiori dettagli e soprattutto conferme, però, bisognerà attendere il debutto ufficiale. Staremo a vedere.