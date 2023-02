Una vera e propria offerta bomba in casa Ariete, arriva la macchina per caffè scontata del 74% rispetto al listino originario, un prezzo che vede infatti diminuire di molto la spesa finale che gli utenti vanno sostanzialmente a sostenere, a prescindere da tutto il resto.

Offerta bomba di Ariete, ecco lo sconto da pazzi

Uno dei prodotti iconici di Ariete è sicuramente la macchina per caffè espresso in polvere, con piena compatibilità anche alle cialde di ultima generazione, un dispositivo che contraddistingue pienamente il brand, caratterizzato anche dalla fantastica colorazione rossa. Il modello attualmente disponibile in fortissimo sconto su Amazon, prevede comunque una potenza di 850W e 15 bar, un serbatoio d’acqua di circa 1 litro, e comunque un manometro anteriore che permette di conoscere in modo dettagliato la pressione all’emissione del caffè (per comprendere il livello di macinatura).

Il dispositivo viene reso disponibile in più varianti e colorazioni, attualmente è in offerta a soli 99 euro, godendo di uno sconto effettivo del 74% rispetto al valore originario di listino, che ricordiamo essere di 390 euro. Per acquistarlo collegatevi qui.

Non sappiamo per quanto tempo la promozione sarà disponibile, per questo motivo, come al solito oseremmo dire, consigliamo caldamente di decidere il più rapidamente possibile il da farsi, ed approfondire la conoscenza di un terminale di ottima qualità generale, ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora.