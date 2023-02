Nel tentativo di assicurarsi un dominio delle future frequenze wireless, la Corea del Sud prevede di lanciare il servizio 6G nel 2028, due anni prima rispetto al suo programma originale, hanno riferito i media.

Secondo il ministero dell’Information and Communication Technology (ICT) della Corea del Sud, lo sviluppo del servizio di rete di nuova generazione avverrà due anni prima del piano originale per perseguire l’accesso anticipato al futuro, afferma un rapporto dell’agenzia di stampa Yonhap.

Il governo sudcoreano sta cercando di incentivare la produzione di materiali, componenti e attrezzature per lo sviluppo della nuova rete. Secondo quanto riferito, il paese sta anche pianificando di rafforzare la propria catena di approvvigionamento per supportarla. Si dice che il progetto valga 625,3 miliardi di won ( circa 450 milioni di euro).

Nell’ambito del piano K-Network 2030, il governo sudcoreano promuoverà il lancio dei servizi commerciali di rete 6G, innovando le reti mobili di nuova generazione basate su software e rafforzando le catene di fornitura della rete, il Ministero della Scienza e della ha detto l’ICT.

Il mondo non è ancora pronto per il 6G

La Corea del Sud è la quarta più grande economia asiatica e lo scorso anno ha rappresentato il 25,9% dei brevetti 5G, appena dietro la Cina, leader di mercato, con il 26,8%. Il governo del paese ha affermato di voler aumentare tale cifra al 30% o più nell’imminente concorso sui brevetti di rete 6G.

Nel frattempo, l’India ha lanciato ufficialmente il 5G nell’ottobre dello scorso anno ma il servizio deve ancora essere disponibile in tutte le città. Tuttavia, circa il 32% degli abbonati ai servizi mobili non ha copertura per la maggior parte della giornata nonostante paghi per i servizi 4G/5G e il 69% degli intervistati deve affrontare quotidianamente problemi di connessione e interruzione delle chiamate, secondo un rapporto recente.