Kena Mobile vuole risultare essere il miglior operatore virtuale del 2023, e per questo motivo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale veramente ricchissima di contenuti, caratterizzata più che altro da una promozione dal rapporto qualità/prezzo pressoché unico.

Gli utenti che vogliono richiedere la suddetta offerta, tuttavia, devono tenere conto che devono necessariamente provenire da un operatore virtuale o da Iliad, oppure richiedere l’attivazione su nuova numerazione, ciò sta a significare che acquisteranno una nuova SIM e non potranno spostare il proprio numero. Inizialmente, a prescindere da tutto, il costo da sostenere equivale a soli 4,99 euro.

Aprite le offerte Amazon disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram, troverete ad attendervi anche tanti coupon gratis mai visti prima d’ora.

Kena Mobile, questa è la promozione migliore di oggi

La promozione parte con un prezzo di tutto rispetto, infatti gli utenti devono versare solamente 6,99 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile, in modo da essere sicuri di poter abbandonare Kena Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

I contenuti effettivamente disponibili sono di tutto rispetto, infatti parliamo di 130 giga di traffico dati al mese, da considerare con navigazione in 4G a velocità limitata, come da prassi per tutti gli operatori virtuali, a cui aggiungere illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, oppure anche 500 SMS da spendere verso chi si desidera.

L’attivazione, come anticipato del resto, è possibile solamente tramite il sito ufficiale, la spedizione della SIM a domicilio è completamente gratuita, viene richiesto solamente l’esborso iniziale di 4,99 euro.