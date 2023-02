Uno dei giochi di maggiore successo degli ultimi anni è senza dubbio Hogwarts Legacy, il gioco uscito lo scorso 10 Febbraio ha effettivamente conquistato il mondo a colpi di Revelio, Stupeficium e forse anche Imperio, portando gli utenti ad amare letteralmente il gioco e a rigiocarlo più e più volte.

Indubbiamente la voglia di vivere un’esperienza alle volte può far fare cose sbagliate, come ad esempio scaricare il gioco in versione pirata per non dovere subire l’esborso economico necessario a portarsi a casa una copia legittima del titolo che, oggettivamente, ha un prezzo indubbiamente importante, elemento che però ovviamente non giustifica a compiere azioni illegali come la pirateria.

All’interno di questo contesto però, uno dei rischi che si può correre è sicuramente quello di scaricare un software che non è propriamente ciò che ci si aspetta, capita alle volte che la crack infatti, non sia solo una crack o non lo sia affatto, bensì sia un malware letale ben camuffato.

Hogwarts Legacy diventa un malware

Stando alle più recenti segnalazioni, in rete sono entrati in circolazione numerosi siti fasulli che spacciavano Hogwarts Legacy in versione craccata portando l’utente a scaricare un file che in realtà altro non era che un malware ad hoc per infettare il PC e copiare tutti i dati salvati nell’HDD.

Come se non bastasse, il sito in questione per consentire il download chiedeva anche di inserire numero di telefono e nome e cognome, dati ovviamente di una certa importanza che, nelle mani sbagliate, possono portare a conseguenze decisamente sgradevoli per la vittima in questione.