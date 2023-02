Per risparmiare sulla tua connessione domestica, attiva la Fibra Ultraveloce di Fastweb Casa, potrai navigare senza limiti alla massima potenza a partire da 26,95 euro al mese, con attivazione inclusa nel prezzo e la possibilità di avere il servizio in prova per 30 giorni. L’offerta dell’operatore è disponibile in tre Promo diverse, andiamo a scoprire quale può fare al caso tuo.

Fibra Ultraveloce Fastweb Casa: 3 PROMO ALL INCLUSIVE

Per soddisfare le esigenze di tutti i gusti, Fastweb Casa si scompone in tre diverse Promo da attivare online. In ciascuna di esse sono compresi la Fibra Ultraveloce, l’attivazione della linea, i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy e i 30 giorni di prova. Poi in base alla versione che ti interessa sottoscrivere, hai anche diversi servizi extra che rendono il tuo abbonamento ancora più completo. Puoi ad esempio decidere di includere: le chiamate illimitate, il modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, l’ Assistenza Casa di Quixa per proteggere e tutelare la tua abitazione da danni o imprevisti. Puoi scegliere tra le seguenti tariffe:

Fastweb Casa Light

Fastweb Casa

Fastweb Casa Plus

Fastweb Casa Light

Attivando online la Promo Fastweb Casa Light hai compresi nel tuo piano mensile da 26,95 euro:

Fibra Ultraveloce

Chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali 15 cent/min

Modem FASTGate

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea

Fastweb Casa

Se scegli di attivare online la Promo Fastweb Casa hai inclusi nel tuo abbonamento mensile da 29,95 euro:

Fibra ultraveloce

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea

Assicurazione Casa Quixa

Fastweb Casa Plus La Promo Fastweb Casa Plus è quella più completa più ricca di tutte, attivandola online di tutte hai inclusi nel tuo piano tariffario mensile da 36,95 euro: Fibra ultraveloce

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

Fino a 2 Amplificatori Wi-Fi Booster

FastwebUp Plus

Assistenza Plus

Assicurazione Casa Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea